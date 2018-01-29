Марихуана и сопротивление полиции: на Днепропетровщине обнаружили сеть онлайн-порностудий (фото, видео)

Более 30 жительниц Кривого Рога, среди которых 2 несовершеннолетних, были втянуты в онлайн-проституцию.

На Днепропетровщине полицейские задержали организаторов сети онлайн-порностудий.

Как сообщает полиция, более 30 жительниц Кривого Рога, среди которых 2 несовершеннолетних, были втянуты в онлайн-проституцию. Каждая из них ежемесячно зарабатывала более 1 тыс. долларов. Большую часть прибыли получали владельцы незаконного бизнеса.

Правоохранители провели более 10 санкционированных обысков в арендованных помещениях, оборудованных под порностудии. Владельцы заведений закрывались в помещениях и пытались оказать сопротивление полицейским, поэтому для проведения следственных мероприятий привлекли сотрудников спецподразделений.

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В целом, в ходе обысков было изъято 35 единиц компьютерной техники, 35 веб-камер и другие вещественные доказательства. Также правоохранители обнаружили 30 слип-пакетов с марихуаной.

"Ныне 2 фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Организаторам преступного бизнеса грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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