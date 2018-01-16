В Киеве разоблачили распространителей детской порнографии

В Киеве киберполиция разоблачила пятерых местных жителей в возрасте от 30 до 40 лет в распространении детской порнографии.

Как сообщили в пресс-службе киберполиции Украины, по фактам распространения запрещенного контента полицейские начали уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

По месту жительства каждого из злоумышленников полицейские провели санкционированные обыски, во время которых обнаружили компьютеры, которые мужчины использовали для распространения запрещенного контента.

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Кроме того, выявлены жесткие диски, на которых хранились фото- и видеофайлы порнографического содержания. Техника изъята и направлена в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз. Всего на компьютерах злоумышленников изъято около 12 тысяч файлов с содержанием детской порнографии.

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия. После получения результатов экспертизы будет решен вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения и избрании меры пресечения. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что мать и сын организовали детскую порностудию на Житомирщине.