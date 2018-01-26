В результате ДТП на Львовщине пострадал цирковой конь (фото)

В результате ДТП движение по трассе Киев-Чоп был затруднено в обе стороны.

На трассе Киев-Чоп на Львовщине возле села Дидилов произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал цирковой конь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"ДТП в с. Дидилов трасса Киев - Чоп , в ДТП пострадала лошадь цирка которую перевозили в прицепе, движение затруднено в две стороны", - говорится в сообщении.

Состояние и дальнейшая судьба животного пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на Фонтанской дороге произошла авария, в которой пьяный водитель автомобиля «Альфа Ромео» ударил «БМВ».По данным одного из участников ДТП и свидетелей происшествия, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и отрицал факт, что он находился за рулем. Он вызвал на место своего товарища, чтобы тот взял ответственность на себя.