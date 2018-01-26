В Одессе пьяный водитель устроил ДТП и вызвал трезвого товарища, чтобы тот взял вину на себя

Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и отрицал факт, что он находился за рулем.

В Одессе на Фонтанской дороге произошла авария, в которой пьяный водитель автомобиля «Альфа Ромео» ударил «БМВ».

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает "Думская". По данным одного из участников ДТП и свидетелей происшествия, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и отрицал факт, что он находился за рулем. Он вызвал на место своего товарища, чтобы тот взял ответственность на себя.

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"На месте составили протокол об административном правонарушении по ст. 124 и по ст. 130 ч. 1. Прибор драгер подтвердил опьянение водителя — 1.01 промилле. От подписания административных материалов водитель отказался в присутствии двух свидетелей»,- сказано в сообщении.

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