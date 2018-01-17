Из-за халатности пьяных медиков "скорой" в Одессе умер мужчина

Вчера возле железнодорожного вокзала Одессы полиция обнаружила мужчину, который вел себя неадекватно. Подойдя к нему, милиционер выяснил, что мужчина плохо себя чувствует, и вызвал ему "скорую". Однако приехав на вызов, врачи не оказали нужной помощи, в результате чего мужчина скончался.

Как пишет на своей странице в Facebook советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, полицейский неоднократно подходил к медикам и просил оказать помощь мужчине. Как оказалось позже, бригада медиков находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Во время общения полицейские обратили внимание на неадекватное поведение бригады скорой помощи и запах алкоголя, бригада применяла нецензурную брань, пытались курить в общественном месте и карете скорой, в конце концов, полицейские сделали вывод, что медики просто пьяные, кроме того не реагировали на замечания правоохранителей, отказывались выполнять законные требования полицейских, толкались и оскорбляли их, видимо, насмотревшись некоторых видео-роликов "активистов" и вдохновившись этим примером начали "качать права", - пишет Форостяк.

После принудительного обследования на алкотестере оказалось, что из трех членов бригады только водитель кареты "скорой" был трезв. У фельдшера в крови обнаружили 2,2 промилле, доктор также был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Для задержания дебоширов пришлось использовать наручники.

За хулиганство и сопротивление полиции на доктора и фельдшера были составлены административные протоколы по ст. 173, 185 и ч.1 ст. 179 КУпАП. Сейчас решается вопрос о привлечении лиц к уголовной ответственности за неоказание необходимой помощи лицу в беспомощном состоянии (ст.136 УК).

Как сообщал УНИАН, пьяный доктор оказался также в центре скандала в Боярке Киевской области.