В Кременчуге на месте падения вертолета найден бортовой самописец - полиция

К сотрудничеству в расследовании крушения вертолета присоединились специалисты-инспекторы по авиации, прибывшие из столицы в Кременчуг.

В Кременчуге Полтавской области на месте крушения вертолета Ми-8 найден бортовой самописец.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Андрей Замахин.

«На месте катастрофы найден бортовой летописец, информация с которого будет тщательно изучена и проанализирована», - отметил он.

По его словам, сейчас следственно-оперативная группа продолжает работать.

«К сотрудничеству в расследовании крушения вертолета присоединились специалисты-инспекторы по авиации, прибывшие из столицы в Кременчуг», - сообщил Замахин.

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Как сообщал УНИАН, 25 января около 19.15 в полицию Кременчуга поступила информация о падении вертолета в Автозаводском районе (микрорайон «Молодежный»). Вертолет Ми-8, принадлежавший частной авиакомпании «Украинские вертолеты», упал с последующим горением на открытой местности во время учебно-тренировочного полета, погибли четыре члена экипажа.

По факту падения вертолета открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.