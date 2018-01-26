Обнародованы имена погибших при крушении вертолета в Кременчуге

Личности четырех человек, погибших в результате падения вертолета в Кременчуге Полтавской области, установлены.

Как сообщили в ГСЧС Украины в Полтавской области в результате авиакатастрофы погибли четыре лётчика:

командир воздушного судна Шевченко Сергей Александрович,

второй пилот Науменко Николай Владимирович,

бортовой инженер Овчарук Алексей Николаевич,

бортовой инженер-инструктор - Блинков Алексей Викторович.

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Как сообщил спикер управления Нацполиции области Юрий Сулаев в эфире телеканала "112 Украина".

"Все четверо погибли, они жители разных областей, в частности Винницкой, а также Харькова, Херсона. Возрастная категория погибших — 48-58 лет, все опытные, осуществляли согласно плану-заданию тренировочные полеты. И у башни одной из местных компаний, по предварительной версии следствия, скорее всего, не заметили растяжки троса, который держит телебашню, в результате чего винтом затронули этот трос, после чего произошло падение и возгорание. Это предварительная версия следствия, над которой сейчас работают", — сказал он.

По словам спикера, планируется провести повторный осмотр места происшествия в светлое время суток, после этого будет назначен ряд экспертиз и розыскных мероприятий.

"Вчера сотрудники следственно-оперативной группы нашли бортовой самописец, который также будет расшифрован и даст некоторые пояснения, что могло произойти. Никто из посторонних не пострадал, ни одно из помещений, находившихся возле площадки, тоже не повреждено. Полиция продолжает работать, охранять место происшествия", — добавил он.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 276 УК ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта").

Как сообщал УНИАН, 25 января около 19.15 в полицию Кременчуга поступила информация о падении вертолета в Автозаводском районе (микрорайон «Молодежный»). Вертолет Ми-8, принадлежавший частной авиакомпании «Украинские вертолеты», упал с последующим горением на открытой местности во время учебно-тренировочного полета, погибли четыре члена экипажа.