Крушение вертолета на Полтавщине: появились фото с высоты птичьего полета

В Кременчуге упал вертолет Ми-8 на борту которого, по предварительной информации, находилось от трех до четырех человек.

Позже в ГСЧС сообщили, что в результате падения вертолета погибли четыре члена экипажа.

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"В 19:35 пожар локализован, ликвидация - продолжается. В результате происшествия погибли 4 члена экипажа", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также отмечается, что вертолет принадлежал частной компании "Украинские вертолеты".