Крушение вертолета на Полтавщине: появились фото с высоты птичьего полета
02:20, 26 января 2018
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В результате падения вертолета Ми-8 в Кременчуге на Полтавщине погибли четыре члена экипажа.
В Кременчуге упал вертолет Ми-8 на борту которого, по предварительной информации, находилось от трех до четырех человек.
Позже в ГСЧС сообщили, что в результате падения вертолета погибли четыре члена экипажа.
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"В 19:35 пожар локализован, ликвидация - продолжается. В результате происшествия погибли 4 члена экипажа", - говорится в сообщении ГСЧС.
Также отмечается, что вертолет принадлежал частной компании "Украинские вертолеты".
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