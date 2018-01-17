Новое громкое ДТП в Харькове: СМИ рассказали о 18-летнем мажоре, сбившего пешехода

Водителем, который 16 января сбил насмерть 17-летнего пешехода в Харькове, может быть 18-летний сын местного предпринимателя Тигран Енгибарян.

Об этом сообщил харьковский сайт NewsRoom. По информации журналистов, машина с госномерами АХ 5050 АТ зарегистрирована на Тиграна Енгибаряна 1999 года рождения.

Читайте такжеПод мостом Метро в Киеве произошло смертельное ДТП (фото, видео)

Сообщается, что месяц назад ему исполнилось 18 лет. Тогда же он получил права. По информации журналистов, отец владельца машины - частный предприниматель, который работает в сфере недвижимости и торговли. Его фирма имеет уставной фонд в размере 2,2 миллионов гривен.

В сети удалось найти данные компании "Бумпром" в Харькове, которую возглавляет предприниматель с такой же фамилией, что и у предполагаемого виновника авариии.