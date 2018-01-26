Опубликовано снятое беспилотником видео с места крушения вертолета в Кременчуге

В сети опубликовано снятое квадрокоптером видео с места крушения вертолета в Кременчуге.

Запись опубликовало издание kg.ua. Сообщается, что вертолёт Ми-8 зацепил трос от телевизионной вышки, а также линию электропередачи. По информации очевидцев, перед падением вертолёта, они увидели вспышку и услышали несколько взрывов.

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Как сообщила «Телеграфу» кременчужанка, проживающая в доме недалеко от места падения, вечером был слышен звук вертолетов.

«Мы привыкли к ним, они по вечерам летают. Был туман и, наверное, вертолёт задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов», – рассказала местная жительница.

Согласно сообщению ГУ ГСЧС в Полтавской области, 25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании «Украинские вертолеты».

В 19:35 пожар локализован. «В результате происшествия погибли 4 члена экипажа. К тушению привлечены 6 единиц техники и 25 человек личного состава, из них от ГСЧС - 5 единиц техники и 21 человек личного состава, а также от Кременчугского аэродрома «Большая Кохновка» 1 единица техники и 4 человека», – сказано в сообщении спасателей, опубликованном накануне поздним вечером.