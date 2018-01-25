В ГСЧС уточнили количество жертв в результате катастрофы вертолета на Полтавщине

В результате падения вертолета Ми-8 в Кременчуге на Полтавщине погибли четыре члена экипажа. Спасатели продолжают ликвидацию пожара вертолета.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Полтавской области.

"В 19:35 пожар локализован, ликвидация - продолжается. В результате происшествия погибли 4 члена экипажа", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также отмечается, что вертолет принадлежал частной компании "Украинские вертолеты".

Как сообщал УНИАН, сегодня около 19:15 в Кременчуге упал вертолет Ми-8.