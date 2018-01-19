В Харькове грабители ранили полицейского во время преследования.

Как сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев в Facebook, около 14:00 в Харькове преступники совершили квартирную кражу.

"Во время преследования один из них нанес полицейскому ножевое ранение в грудную клетку. Злоумышленников задержали. Полицейского доставили в больницу. Сейчас идет сложная операция, чтобы спасти его жизнь", - сообщил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что в центре Одессы сегодня во время задержания подозреваемого в хулиганстве мужчину были ранены трое полицейских. Правонарушитель был застрелен на месте. По данным СМИ, это местный деятель с пророссийскими взглядами.