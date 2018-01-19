В Харькове грабители ранили полицейского

18:06, 19 января 2018
Происшествия
787 0

Во время преследования один из преступников нанес полицейскому ножевое ранение в грудную клетку.

Сейчас идет сложная операция, чтобы спасти жизнь полицейского / фото УНИАН

В Харькове грабители ранили полицейского во время преследования.

Как сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев в Facebook, около 14:00 в Харькове преступники совершили квартирную кражу.

"Во время преследования один из них нанес полицейскому ножевое ранение в грудную клетку. Злоумышленников задержали. Полицейского доставили в больницу. Сейчас идет сложная операция, чтобы спасти его жизнь", - сообщил он.

Читайте такжеПерестрелка в Одессе: полиция штурмует помещение, ведущее в катакомбы

Ранее УНИАН сообщал, что в центре Одессы сегодня во время задержания подозреваемого в хулиганстве мужчину были ранены трое полицейских. Правонарушитель был застрелен на месте. По данным СМИ, это местный деятель с пророссийскими взглядами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #в Харькове ранен полицейский#полицейский Харьков