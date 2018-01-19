Перестрелка в Одессе: нападавший ранил троих полицейских, один в тяжелом состоянии
Правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранив трех полицейских, и был застрелен на месте правоохранителями, которые прибыли на помощь.
В центре Одессы сегодня во время задержания подозреваемого в хулиганстве мужчины ранены трое полицейских.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, речь идет о перестрелке, в ходе которой погиб человек.
По данным советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, ЧП произошло по ул. Новосельского в Приморском районе города.
«По адресу работали участковый инспектор и оперативник Приморского отдела полиции, где, по предварительным данным, скрывался подозреваемый, разыскиваемый за преступления, которые квалифицируются по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия)», - сообщил Форостяк.
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По его данным, правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранив трех полицейских, и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на помощь.
Один из полицейский в тяжелом состоянии.
Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы в ходе перестрелки один человек погиб, еще несколько получили ранения.