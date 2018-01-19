Перестрелка в Одессе: полиция штурмует помещение, ведущее в катакомбы

В Одессе полицейские штурмуют помещение, где скрывался, а затем оказал вооруженное сопротивление при задержании преступник, в результате которого были ранены три правоохранителя. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Facebook.

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«В 15.30 в Одессе работники уголовного розыска задерживали разыскиваемого преступника, который при задержании оказал вооруженное сопротивление. Ранены трое полицейских. На подмогу прибыл наряд патрульной полиции и вступил в огневой бой с преступником. Во время сопротивления стрелок был обезврежен», - отметил Князев. По его словам, сейчас боевая операция в Одессе продолжается.

«Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник, и которое ведет прямо в одесские катакомбы», - отметил глава Нацполиции.

Князев добавил, что за жизни правоохранителей борются медики

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы сегодня во время задержания подозреваемого в хулиганстве мужчины ранены трое полицейских. Правонарушитель был застрелен на месте. По данным СМИ, это местный деятель с пророссийскими взглядами. «Он называл себя членом «партии Сталина», в 2010-м баллотировался в мэры и даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль», – пишет "Думская".