Был членом "партии Сталина": в полиции рассказали об открывшем стрельбу в Одессе мужчине

Злоумышленником, ранившим сегодня пятерых человек в Одессе, вероятно, является местный житель Владимир Дорошенко, который известен своей пророссийской позицией.

Об этом УНИАН сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По его информации, по предварительным данным, застреленный – житель Одессы Владимир Дорошенко, 1960 года рождения.

Последний находился в розыске, был членом «Партии Сталина». Известен своей пророссийской позицией, а также – неадекватными поступками. Например, в 2009 году он прибыл на Одесский городской совет, и заявил, что «вызывает на дуэль» действующего тогда мэра города Эдуарда Гурвица, пытался баллотироваться на пост мэра.

Также приезжал на Думскую площадь (к зданию мэрии) верхом на коне со «шпагой».

Кроме того, он был активным участником акций антимайдана, проходивших на Куликовом поле в 2013-2014 годах.

По данным советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, злоумышленник открыл стрельбу в правоохранителей, которые пришли по ориентировке на гражданина, разыскиваемого за хулиганство.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия, по некоторым данным, задержаны два человека.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы во время задержания подозреваемого в хулиганстве мужчины ранены пятеро человек, из которых трое полицейских. Злоумышленник застрелен.