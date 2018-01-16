В Киеве 5 человек пострадали в результате серьезного ДТП на перекрестке

Вечером 15 января в Киеве на Соломенской площади произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, в том числе ребенок.

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Как сообщает Dtp.kiev.ua по предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Lancer с донецкими номерами проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с BMW (кабриолет) на польских номерах.

"В результате аварии пострадали водитель и пассажир BMW, а также водитель и два пассажира Mitsubishi Lancer. Один из пострадавших ребенок, с травмой ноги ее госпитализировали в "Охматдет", - говорится в сообщении.

В свою очередь, издание "Киев оперативный" отмечает, что ребенку оказали медицинскую помощь на месте, а вот водителя Mitsubishi госпитализировали.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора, а водитель BMW поехал раньше, чем включился "зеленый"", - говорится в сообщении.

"На перекрестке есть камеры видеонаблюдения, которые позволят узнать, как именно произошла авария", - добавляет "Киев оперативный".

Как сообщал УНИАН, в городе Санта-Ана, что в Калифорнии, автомобиль залетел во второй этаж стоматологической клиники. В частности сообщается, что автомобиль, которым управлял водитель в состоянии наркотического опьянения, двигался на высокой скорости врезался в отбойник, поднялся в воздух и залетел в здание клиники в районе второго этажа.