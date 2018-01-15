В Житомире нетрезвый водитель переехал патрульного полицейского, травмировав его

В центре Житомира нетрезвый водитель серьезно травмировал патрульного полицейского.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, происшествие произошло сегодня в центре города.

«15 января ночью нетрезвый водитель автомобиля Honda Accord при оформлении соответствующих административных материалов травмировал патрульного. 33-летний водитель, пытаясь скрыться с места, совершил наезд на полицейского, в результате чего тот получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Поэтому сейчас водителю, кроме административной ответственности, придется отвечать еще и за насилие в отношении работника правоохранительного органа. Часть 2 ст. 345 (УК Украины - УНИАН) предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет», - написал на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

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В отношении злоумышленника открыли уголовное дело, а пострадавшего доставили в больницу.

По предварительным данным, у него обнаружили после травмы, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

Расследование дела продолжается.