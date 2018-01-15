Криптомания: у украинца пытались с ножом "выбить" 15 биткоинов

11:57, 15 января 2018
Происшествия
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Неизвестные требовали, чтобы он перевел на их электронный кошелек биткоины.

Иллюстрация REUTERS

На украинского веб-дизайнера напали, чтобы завладеть 15 биткоинами, которые были в электронном кошельке потерпевшего.

28 декабря следователь подал ходатайство в Харьковский суд о временном доступе к вещая и документам лиц, ограбившим гражданина на 15 биткоинов, передает Opendatabot.

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В судебном решении указывается, что потерпевший был веб-дизайнером и получал зарплату в криптовалюте. 20 декабря двое неизвестных проникли в его квартиру и, угрожая пострадавшему ножом, требовали, чтобы он перевел на их электронный кошелек биткоины.

После этого двое преступников связывались с потерпевшим по телефону и утверждали, что биткоины им не поступили и угрожали расправой.

На основании этого суд удовлетворил требование следствия получить доступ к вещам подозреваемых. Но следствие все еще продолжается.

Как сообщал УНИАН, Национальный координационный центр кибербезопасности поручил различным органам власти создать рабочую группу по урегулированию вопроса неконтролируемого обращения криптовалюты на территории Украины.

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Теги: #биткоины в Украине#ограбление украинца