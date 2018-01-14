На Харьковщине мать с двумя малолетними детьми погибли при пожаре

В Харьковской области на пожаре в частном доме погибли три человека, среди которых двое пятилетних детей.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Пожар произошел в частном жилом доме на ул. Комаровской в пос. Новая Водолага Харьковской области.

"По результатам проведения разведки стало известно, что огнем охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня. В некоторых местах прогорело деревянное перекрытие. В комнате, где возгорания не было, но было много дыма, спасатели обнаружили трех людей: 42-летнюю мать и двух ее 5-летних детей (мальчика и девочку). Они не подавали признаков жизни", – говорится в сообщении.

Причину пожара выясняют.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара на железнодорожных складах в Одессе погиб мужчина.