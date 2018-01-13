В результате пожара на железнодорожных складах в Одессе погиб мужчина

В Одессе на месте пожара, произошедшего 12 января на железнодорожной станции «Одесса-Товарная», обнаружен погибший мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, после тушения пожара в админздании на станции было обнаружено тело погибшего мужчины.

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По данным ведомства, подразделениями ГСЧС из помещения военизированной охраны проведена эвакуация 71 единицы стрелкового оружия и более 2,7 тыс. патронов к ним.

Как сообщал УНИАН,пожар на железнодорожной станции «Одесса-Товарная», в здании, в котором расположена стрелковая команда железной дороги, возник утром 12 января.

Огнем была охвачена площадь 400 кв. метров.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.