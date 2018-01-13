В результате пожара на железнодорожных складах в Одессе погиб мужчина

11:35, 13 января 2018
Происшествия
144 0

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности.

В Одессе на месте пожара на железнодорожной станции обнаружен погибший мужчина / фото dtp.kiev.ua

В Одессе на месте пожара, произошедшего 12 января на железнодорожной станции «Одесса-Товарная», обнаружен погибший мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, после тушения пожара в админздании на станции было обнаружено тело погибшего мужчины.

Читайте такжеВ Одессе произошел пожар на железнодорожной станции (фото)

По данным ведомства, подразделениями ГСЧС из помещения военизированной охраны проведена эвакуация 71 единицы стрелкового оружия и более 2,7 тыс. патронов к ним.

Как сообщал УНИАН,пожар на железнодорожной станции «Одесса-Товарная», в здании, в котором расположена стрелковая команда железной дороги, возник утром 12 января.

Огнем была охвачена площадь 400 кв. метров.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар в Одессе#пожар на железнодорожной станции#ГСЧС в Одесской области