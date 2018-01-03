Полиция начала расследование "пяного" ДТП с участием судьи в Киеве

Правоохранители расследуют дорожно-транспортное происшествие, которое произошло накануне в Святошинском районе Киева, при участии нетрезвого водителя.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Сообщение об аварии на улице Обороны Киева, в Святошинском районе столицы, поступило в полицию 2 января, около 22:30.

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Правоохранители установили, что произошло столкновение автомобилей Ford Mustang, который двигался в направлении автодороги «Киев-Чоп», и Renault Duster, ехавший в направлении села Белогородка. В результате аварии обе машины оказались в кювете.

В результате ДТП 39-летний житель Киевской области – водитель Renault Duster – госпитализирован с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на перелом шейного позвоночника. 48-летнего киевлянина – водителя Ford Mustang – доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

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«Спецустройство "драгер" при прохождении освидетельствования показал у жителя столицы 1,52 промилле. В медицинское заведения, где находится мужчина, вызвали бригаду специалистов для проведения анализа на содержание алкоголя», - говорится в сообщении.

Следственным управлением киевской полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители установят механизм ДТП после проведения судебных экспертиз и других следственных действий.

Как сообщил ранее на своей странице в Facebook народный депутат Украины Игорь Мосийчук, виновником ДТП является судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрий Усатов.

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«Виновник ДТП, по предварительной информации судья Киево-Святошинского суда Усатов Дмитрий Дмитриевич (жена тоже судья Соломенского суда Усатова Ирина), находится в состоянии сильного алкогольного опьянения», - написал он.

Депутат также отметил, что Усатов на карете скорой помощи пытался скрыться с места аварии, но местные водители заблокировали «скорую».