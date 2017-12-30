Геращенко сообщил подробности захвата почты в Харькове и назвал количество заложников

Сегодня в Харькове в одно из отделений Укрпочты с целью вооруженного ограбления зашёл мужчина с предметом похожим на пистолет.

Как сообщает член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в Facebook, в это время там находилось 9 человек – сотрудники почты и посетители, в том числе двое детей.

Читайте такжеВ почту в Харькове ворвался "человек в маске с целью ограбления" – полиция

«Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным и он принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники», – сообщил Геращенко.

По его словам, в настоящий момент отделение Укрпочты оцеплено сотрудниками полиции. На месте находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

«С грабителем, ставшим после захвата заложников – террористом, ведутся переговоры. Сотрудники полиции и СБУ действуют профессионально и решительно. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружия и сдаться, вместо того чтоб перед Новым Годом получить пулю снайпера в голову», – добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря, в Харькове мужчина захватил отделение «Укрпошты» на улице Шевченко, когда там находились люди. Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.