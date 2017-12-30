В Харькове неизвестный захватил заложников в отделении почты и угрожает взрывчаткой – СМИ (фото, видео)

В Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты".

Как сообщает корреспондент «Украинской правды», представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном здании находятся люди.

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Территорию возле места инцидента оцепили, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники, также должна подъехать "полиция диалога" - переговорщики.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

В полиции Харькова официально инцидент УП не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт события.

В свою очередь спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил УП, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской полиции.

"По предварительной информации, мужчина внутри "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.

Полиция просит журналиста УП не снимать событие на месте происшествия.