На Житомирщине пограничники задержали белоруса, которого разыскивает Интерпол за разбой на территории Германии

В Житомирской области пограничники задержали гражданина Беларуси, который находится в международном розыске за совершенное на территории Германии разбойное нападение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины, вчера в пункте пропуска «Выступовичи» пограничники отдела «Овруч» Житомирского отряда обнаружили гражданина Республики Беларусь, который по базе данных Интерпол находится в международном розыске.

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Так, в пункт пропуска на въезд в Украину прибыл автомобиль «Фольксваген», в котором в качестве пассажира следовал 46-летний гражданин Беларуси.

Во время осуществления пограничного контроля в отношении белоруса было установлено, что установочные данные иностранца занесены в базу данных международной организации уголовной полиции Интерпол и он разыскиваемый для ареста.

Как выяснилось, ищут белоруса за совершенное им разбойное нападение в Германии. Сейчас иностранца передали представителям Национальной полиции в Житомирской области.