В Сумской области в результате ДТП перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

В Сумской области в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся рейсовый микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший по маршруту «Харьков-Кролевец», пострадали два человека.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвира Биганова, информация о ДТП поступила к правоохранителям на линию «102» сегодня, 24 декабря, в 15.13.

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Согласно сообщению, в связи с погодными условиями ситуация на дорогах области сложная, автомобилисты жалуются на гололедицу, из-за которой произошло несколько аварий.

«В частности, в Тростянецком районе вблизи села Боромля в кювет перевернулся рейсовый микроавтобус. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы было установлено, что на трассе «Харьков-Сумы» двигался микроавтобус Ford Transit, а за ним - микроавтобус Mercedes Sprinter, в салоне которого находились 6 пассажиров. Из-за гололедицы микроавтобус Ford закрутило на дороге, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус Mercedes пытался избежать столкновения с попутным транспортным средством и также съехал в кювет, где перевернулся на бок», – отметила Биганова.

По предварительным данным, двое пассажиров - мужчина и женщина - получили телесные повреждения, но от госпитализации отказались. На месте ДТП работают сотрудники полиции.