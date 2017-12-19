На Житомирщине из-за непогоды перевернулась маршрутка с пассажирами

На Житомирщине вчера из-за непогоды перевернулась маршрутка с пассажирами, никто не пострадал.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Читайте такжеВ Киеве маршрутка врезалась в микроавтобус, есть пострадавшие (фото)

Как отмечается в сообщении, 18 декабря в 16:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на трассе "Радомышль-Потеевка", вблизи села Глухов-1 Радомышльского района. Об этом спасателям сообщил водитель маршрутки.

На месте происшествия выяснилось, что вследствие сложных погодных условий водитель маршрутки Mercedes Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет, после чего микроавтобус перевернулся на бок.

Внутри маршрутки находилось 10 человек. Никто из них не пострадал.

Спасатели с помощью лебедки пожарного автомобиля поставили маршрутку на колеса и вытащили ее на дорогу.

Как сообщал УНИАН, на дорогах Житомирщины государственного и местного значения в связи с ухудшением погодных условий работает 62 единицы техники.