В Одессе в результате штурма автосалона задержали злоумышленника, который устроил стрельбу (видео)

В Одессе во время штурма задержан злоумышленник, который устроил стрельбу и забаррикадировался в автосалоне в Суворовском районе на ул. Атамана Головатого. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, утром в полицию поступило сообщение о стрельбе в Суворовском районе города - на ул. Атамана Головатого. По указанному адресу прибыло руководство ГУНП в Одесской области, следственно-оперативная группа Хаджибеевского отделения полиции, бойцы спецподразделения «КОРД» и батальона полиции особого назначения.

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Свидетельства очевидцев происшествия, а также обнаруженные при осмотре гильзы подтверждали факт стрельбы.

В ходе опроса очевидцев полицейские установили, что в помещении ремонтного бокса, расположенного на территории автосалона, забаррикадировался один из участников события, который демонстрировал оружие и угрожал его применением.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб. Спецоперацией руководил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин.

«С вероятным преступником были проведены переговоры, в ходе которых работники полиции пытались убедить его выйти добровольно. Поскольку мужчина отказался выполнить требование правоохранителей, генералом Головиным было принято решение о штурме помещения бойцами спецподразделения», - рассказали в главке.

В результате успешно проведенной спецоперации указанный гражданин, а также еще один участник события, личность и местонахождение которого установили правоохранители, доставлены в Хаджибеевское отделение полиции. Пострадавших нет.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками ч. 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

По некоторым данным, задержанные якобы являются бывшими участниками АТО, добровольцами и якобы пытались кого-то ограбить в автосалоне. Однако официально в полиции эту версию не подтверждают.

Как сообщал УНИАН, сегодня в полиции заявили о перестрелке в Суворовском районе Одессы, сообщение о которой поступило на линию «102» около 10.15. Предварительно было установлено, что между группой лиц возник конфликт, в результате которого началась стрельба. Один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона.

В городе был введен оперативный план «Гром».