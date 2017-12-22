На Житомирщине спасатели освободили из снежного заноса маршрутный автобус с пассажирами. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Житомирской области. Как отмечается в сообщении, из-за ухудшения погодных условий на территории Житомирщины в течение суток спасатели изъяли из снежных заносов восемь транспортных средств.

Так, 21 декабря в 13:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи села Карабчиев Ружинского района из-за гололеда маршрутный автобус занесло в снежный сугроб на обочине и он не смог продолжить движение. В салоне находилось 15 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. С помощью троса и пожарного автомобиля спасатели отбуксировали автобус на проезжую часть дороги, а дальше он смог продолжить движение самостоятельно.

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Также в 15:18 того же дня ружинские спасатели привлекались к оказанию помощи в заторе, возникшем на трассе "Кременец -Белая Церковь возле села Молчановка Ружинского района. Там два грузовика перекрыли движение транспорта, из-за чего образовался затор длиной около 1 км, куда попало около 90 автомобилей. И здесь спасатели обеспечивали свободных движение транспорта.

Подобные аварийно-спасательные работы также были проведены в в Бердичеве, в селе Довжик, под Житомиром, а также в селе Середы Емильчинского района. Там освободили из снежных заносов 3 грузовика.

Борьба с непогодой в области продолжается.