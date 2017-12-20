Во Львове задержали серийного вора

Во Львове злоумышленник, воспользовавшись доверием студентки, завладел ее сумкой. Полицейские установили личность мужчины и его причастность еще к пяти преступлениям. Об этом сообщает полиция области.

"Студентка сообщила, что во время пребывания в одном из кафе за ее столик подсел незнакомец. Через некоторое время потерпевшая отлучилась на несколько минут, а когда вернулась обратно, то мужчины уже не было. Вместе с ним исчезла и ее сумочка, в которой находились личные документы, мобильный телефон, банковские карты и денежные средства. Общая сумма причиненных убытков составила 21 517 гривен", - говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, к совершению преступления причастен 34-летний местный житель.

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По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Статьей предусмотрено наказание вплоть до трех лет ограничения свободы.

Правоохранители установили, что злоумышленник причастен еще к ряду уголовных правонарушений. В общем сейчас продолжается расследование по шести эпизодам.

Ранее стало известно, что в Одессе задержали иностранного "вора в законе".