В Одессе задержан иностранный «вор в законе».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 15 декабря в городе задержали и принудительно выдворили из страны очередного «вора в законе», чему способствовала совместная работа полицейских, пограничников и специалистов Государственной миграционной службы.

По словам начальника главка региональной полиции Дмитрия Головина, в последнее время отмечаются многочисленные попытки попасть в Одессу представителей преступного мира из Кавказского региона.

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«Так называемые «воры в законе», пытающиеся взять под контроль преступные группы «барсеточников», квартирных воров и угонщиков автомобилей в регионе. Также они стремятся организовать здесь новые преступные этнические группировки», - отметил Головин.

Он подчеркнул, что эти попытки успешно нейтрализуются, несмотря на различные ухищрения, к которым прибегают «авторитеты», в том числе, меняют фамилии и документы.

«Меняйте, хоть внешность и пол, будем ловить и отправлять обратно домой», - акцентировал Головин.

Как уточнили в отделе коммуникаций областного управления Нацполиции, речь о неоднократно судимом 39-летнем «авторитете» в криминальных кругах, которому запрещен въезд в Украину. Задержанный по прозвищу «Коба» является гражданином Грузии, по оперативным данным, он приехал в Одессу для координации действий «барсеточников» и квартирных воров.

Отвечая на вопрос одесских правоохранителей, является ли он «вором в законе», «Коба» ответил, что это «некорректный вопрос», а в Украине находится проездом.

Ранее был судим в Украине по ч. 4 ст. 185 (кража в больших размерах) Уголовного кодекса Украины.