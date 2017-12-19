"Чтобы у ваших детей никогда не было подарков": львовянка, припарковавшаяся на месте для инвалидов, прокляла патрульных (видео)

Во Львове женщина в погоне за подарками, припарковалась на месте для транспорта людей с инвалидностью, однако ей не понравился штраф за такую парковку и она обругала патрульных. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда же копы сделали водителю замечание, женщина сказала, что знака не заметила. А потом начала ругаться с правоохранителями и желать, чтобы их дети остались без подарков вообще, а бездетные - и без детей.

Читайте также В Киеве пьяный водитель совершил 4 ДТП и заявил о "подставе" (фото, видео)

Но теперь сама женщина останется без 1 700 гривень - это штраф за нарушение правил дорожного движения. Разговор женщины с патрульными копы выложили в Интернет.

Ранее в центре Киева из-за припаркованного посреди дороги авто остановилось движение троллейбусов.