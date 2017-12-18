В Днепре опасный маневр джипа привел к столкновению троллейбуса и грузовика с колбасой (видео)

Сегодня, 18 декабря, около 14:15, на Сичеславской Набережной в Днепре троллейбус № 2 столкнулся с «Газелью», перевозившей колбасу. В троллейбусе были пассажиры, но они не пострадали, сообщил Информатор.

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Троллейбус въехал в грузовую часть «Газели». Вследствие аварии треснуло лобовое стекло электротранспорта. «Меня подрезал черный внедорожник — и я резко затормозил. А в меня въехал троллейбус», — рассказал водитель грузового автомобиля. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

Черный джип скрылся с места аварии. Пассажиры в троллейбусе не пострадали.

Как сообщал УНИАН, ранее в Житомирской области водитель микроавтобуса травмировал школьника на переходе и скрылся с места ДТП.