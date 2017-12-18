В Черниговской области от удара током погиб 21-летний военный

В Черниговской области от поражения током погиб 21-летний военнослужащий контрактной службы. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Черниговской области.

Согласно сообщению, вчера поступило сообщение о нахождении возле трансформатора вблизи станции Жукотки в Черниговском районе мужчины без признаков жизни.

Полиция установила, что погибший - 21-летний военнослужащий по контракту, механик-водитель родом из Львовской области, который проходил военную службу в одной из воинских частей на Черниговщине.

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По предварительным заключениям, он получил поражение электрическим током от проводов трансформаторной подстанции возле железнодорожного пути. Других телесных повреждений, кроме характерных после поражения электрическим током, не обнаружено.

Отмечается, что военнослужащий находился в командировке, возвращался с учений из пгт Гончаровское, и на железнодорожной станции «Жукотки» личный состав и техника погружались на поезда.

По факту гибели проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Харькове в результате поражения током на батуте погибла 17-летняя девушка.