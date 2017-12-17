На Житомирщине спасатели дважды за сутки ликвидировали последствия аварий (фото)

На Житомирщине спасатели дважды за сутки ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

17 декабря в 04:30 в Службу спасения «101» м. Житомир поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на вул. Покровской. Необходима помощь спасателей подеблокирования двух пострадавших.

По прибытию специалистов ГСЧС на место происшествия стало известно, что автомобиль Suzuki Grand Vitara совершил выезд на тротуар и ударился в столб. В результате происшествия получил травмы пешеход, которого забрала скорая помощь, а водителя и пассажирку внедорожника зажало конструкциями транспортного средства.

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Спасатели с помощью гидравлического инструмента розжали панель приборов, которой зажало ноги водителю, и освободили мужчину. Одновременно с этим бойцы ГСЧС розжали пассажирскую дверь и освободили женщину. С помощью медицинских носилок спасатели транспортировали травмированных до «кареты» скорой помощи.

Также накануне специалисты ГСЧС ликвидировали последствия еще одного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге в Романовском районе. Там в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ 2111 и Renault Kangoo трое пассажиров ВАЗа получила травмы, а водитель погиб на месте. Медики скорой госпитализировали трех пострадавших. Спасатели в свою очередь, с помощью гидравлического инструмента деблокировали погибшего из искореженного автомобиля.