Воронка глубиной в 3,5 метра: в Киеве под трамвайными рельсами обвалилась земля (фото)

15 декабря в столице произошла авария на Новодарницком канализационном коллекторе. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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В результате действия газовой коррозии несущая способность была утрачена - верх трубы разрушился и образовался провал земельного участка диаметром 6 метров и глубиной 3,5 метра.

На место происшествия уже прибыла аварийная бригада водоканала. "Сейчас на углу улиц Горловского и Тростянецкой перекрыто движение транспорта в две полосы и остановлено движение трамвая № 8", - говорится в сообщении.

Об инциденте в Киеве на своей странице в Facebook сообщает и "Киев оперативный".

"Из-за прорыва трубы прямо под трамвайными рельсами (а в следствии - обвал земли) движение трамваев между перекрестками Харьковское шоссе и Вербицкого (напротив Тростянецкой, 7) остановлено", - говорится в сообщении.