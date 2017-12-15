На заводе в Тернополе произошел взрыв, есть пострадавший

В Тернополе произошел взрыв на заводе "Стройиндустрия" по ул. Полесской. Об этом сообщает "20 минут".

По информации издания, когда произошел взрыв, мужчину привалило арматурой и плитами. Чтобы его достать из-под завалов, спасатели применяли специальную технику.

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"Примерно через час-полтора мужчину вынесли на носилках из разрушенного помещения. Он находился в сознании и отвечал на вопросы медиков. Как удалось узнать, мужчина работал на предприятии. Его данные пока неизвестны", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, в огромном двухэтажном помещении не осталось ни одного целого стекла. Примерно в середине здания отсутствовал кусок бетонной крыши.