В Днепре возле суда подорвали автомобиль прокурора (фото, видео)

В Днепре полиция устанавливает обстоятельства возгорания автомобиля сотрудника областной прокуратуры.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, информация о возгорании автомобиля «Мерседес» возле здания Амур-Нижнеднепровского суд поступила в полицию сегодня в 14.30.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа и взрывотехники. Продолжается осмотр места происшествия, причины возгорания автомобиля устанавливаются.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, возгорание автомобиля произошло в то время, когда его владелец, сотрудник областной прокуратуры, находился в здании суда.

В ведомстве отметили, что прокурор на суде поддерживает государственное обвинение в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки.

По информации ТСН, предварительно считают вероятной причиной возгорание – взрыв гранаты.