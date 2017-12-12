В Одессе участника акции против застройки Летнего театра Стерненко подозревают в "крышевании" наркоточек

В Одессе участника акции против застройки Летнего театра, состоявшейся 18 ноября в Городском саду, бывшего лидера местного «Правого сектора» Сергея Стерненко правоохранители подозревают в так называемом «крышевании» наркоточек.

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Как сообщил журналистам сам Стерненко, сегодня, 12 декабря, в Киевском отделе полиции Одессы ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Стерненко предполагает, что во вторник ему изберут меру пресечения.

При этом он утверждает, что правоохранители «идут ва-банк, фабрикуя новые уголовные производства против активистов».

«Считаю это продолжением политических репрессий в отместку за мою активную оппозицию к действующей власти в Одессе. Особенно, учитывая, что инкриминируемое мне «преступление» датируется 2014 годом, а производство против меня было открыто 29 ноября 2017-го», - заявил Стерненко.

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, речь о якобы причастности Стерненко к незаконной деятельности преступной группы, которая занималась сбытом особо опасных психотропных веществ через сеть магазинов «Поплавок». Отмечается, что пять фигурантов «преступной схемы» уже признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки до пяти лет.

Один из осужденных пояснил, что ему якобы поступала команда решить вопрос с «Правым сектором», так как его участники собираются громить «точки», в которых реализуются наркотические смеси. Якобы звонил мужчина, представившийся Стерненко и заявил, что с каждой из восьми «точек» нужно платить 1 тыс. долларов в месяц. И деньги якобы были переданы.

При этом представитель ведомства не смог ответить, по какой причине на протяжении нескольких лет «делу о крышевании» не давали ход.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Апелляционный суд Одесской области отпустил под личное обязательство активиста Стерненко, задержанного и арестованного из-за участия в акции протеста против застройки Летнего театра и вырубки более 100 деревьев, состоявшейся 18 ноября в Городском саду, когда во время столкновений с правоохранителями пострадал начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области генерал Дмитрий Головин. В полиции тогда заявили, что в результате столкновений пострадало более 20 правоохранителей, в числе Головин, которому разбили голову.

23 ноября Приморский райсуд Одессы на два месяца арестовал без права внесения залога лидера общественной организации «Уличный фронт» Демьяна Ганула, которому вменяют организацию и участие в массовых беспорядках во время акции протеста в Городском саду. Апелляционный суд Одесской области 5 декабря изменил ему меру пресечения на содержание под стражей.

24 ноября тот же суд арестовал активиста Стерненко на два месяца с альтернативой залога в более 600 тыс. грн, которые внес глава Одесской ОГА Степанов. 27 ноября суд взял под круглосуточный домашний арест активиста Игоря Бея, который подозревается, в том числе, в нанесении травмы Головину, но 6 декабря данная мера смягчена апелляционной инстанцией. В частности, Бей должен находится под домашним арестом с 22.00 до 7.00.