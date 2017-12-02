Скандал из-за застройки Летнего театра в Одессе: земельная комиссия отказалась отменить аренду территории

Земельная комиссия Одесского городского совета отказалась отменять договор аренды Летнего театра в Городском саду в Одессе, оформленный фирме «Солинг» на 49 лет.

Читайте такжеВесна в декабре: в Одессе готовятся к температурному рекорду (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заседание указанной профильной комиссии состоялась сегодня.

Глава комиссии, депутат горсовета Олег Брындак (фракция «Доверяя делам») отметил, что для возвращения Летнего театра городу нет никаких оснований. Кроме того, как заявил Брындак, «нет визы профильных управлений».

Проект решения по отмене аренды Летнего театра подавала депутат Лидия Леонидова (фракция БПП «Солидарность»). Она также обнародовала в Facebook ряд документов, в которых содержатся планы застройщиков территории в Городском саду. В частности, это - градостроительные условия и ограничения, а также экспертиза проекта запланированного торгово-развлекательного центра.

По данным Леонидовой, в 8-этажном здании спроектирован крупный кинотеатр - 2 тыс. кв. м., кафе – 1431 кв. м., просторные торговые площади.

«При этом площадь торгового центра – около 39 тыс. кв. метров, а зеленой зоны (летней площадки, которая останется после строительства) – всего 400 «квадратов», - отмечает Леонидова.

Градостроительные условия выданы городским управлением архитектуры и градостроительства 27 января 2017 года, за подписью заместителя начальника Михаила Шайденко. Вероятный застройщик - компания «Солинг», которая получила землю в долгосрочную аренду на 49 лет (по договору от 23 декабря 2016 года за №3215).

«Тяжело сдерживать возмущение и крики, но они это согласовали и разрешили! Все слова, что «разрешение на строительство согласовал Киев» сводятся к нулю, потому что выдавало градостроительные условия и ограничения управление архитектуры и градостроительства Одесского горсовета, подпись руководства этого управления стоит под документами», - уточняет Леонидова.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в центре Одессы произошли столкновения между правоохранителями и активистами, протестующими в Городском саду против застройки территории Летнего театра и вырубки в связи с этим более 100 деревьев. В полиции заявили, что в результате столкновений пострадало более 20 правоохранителей, в числе которых начальник регионального главка Дмитрий Головин, которому разбили голову.

20 ноября во время аппаратного совещания мэр Одессы Геннадий Труханов заверил, что целевое использование территории Летнего театра не будет меняться – высотного строительства не будет.

23 ноября Приморский райсуд Одессы на два месяца арестовал без права внесения залога лидера общественной организации «Уличный фронт» Демьяна Ганула, которому вменяют организацию и участие в массовых беспорядках во время акции протеста в Городском саду. 24 ноября тот же суд арестовал активиста Сергея Стерненко на два месяца с альтернативой залога в более 600 тыс. грн, которые внес глава Одесской ОГА Максим Степанов. 27 ноября суд взял под круглосуточный домашний арест активиста Игоря Бея, который подозревается, в том числе, в нанесении травмы Головину.