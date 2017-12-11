Конфликт военных на Харьковщине: комбриг 92-й ОМБР отрицает, что пытался убить своего заместителя

Командир 92-й бригады Владимир Кокорев отрицает информацию о том, что он пытался убить своего заместителя в ночь с 6 на 7 декабря. Об этом он сказал в комментарии "Громадському радіо".

По его словам, в указанный период у него не было конфликта с заместителем. Кокорев сообщил, что сегодня общался со всеми своими заместителями, они докладывали ему о состоянии дел и он не понимает о чем идет речь.

Он отметил, что ни полиция, ни военная прокуратура его не допрашивали. По словам Кокорева, он продолжает выполнять служебные обязанности.

На вопрос журналиста, есть ли у Кокорева заместитель с фамилией на букву «Б» - он сказал, что такого заместителя у него нет.

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Вместе с тем в материале «Вестник Чугуевщины» от 25 февраля 2017 года сообщается о Дмитрии Бизониче, заместителе командира 92-й отдельной механизированной бригады.

Когда журналисты во второй раз позвонили Кокореву, чтобы переспросить, может, все-таки есть у него заместитель Дмитрий Бизонич, тот ответил, что отдыхает и предложил пообщаться в понедельник.

Сотрудница пресс-службы полиции в Харьковской области Оксана Колмыкова не подтвердила, но и не опровергла информацию о событии. Она отметила, что материалы в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области комбриг пытался убить своего заместителя. Командир бригады якобы попытался ударить подполковника ножом, но тот увернулся. После старший по званию приказал двум бойцам убить своего заместителя, а сам пообещал обставить это как дезертирство.

Получив несколько ударов, потерпевший смог подняться, выбить дверь и убежать.