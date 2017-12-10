В Одессе задержали 16 нелегальных мигрантов, которые попали с территории России (видео)

Полиция Одесской области обнаружила в Малиновском районе Одессы 16 человек, которые незаконно находились на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

«Работниками Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Одесской области совместно с работниками Государственной миграционной службы в Одесской области во время проведения целевых профилактических мероприятий под условным названием «Мигрант» в Малиновском районе Одессы обнаружены 16 иностранцев, которые незаконно находились на территории Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что нелегалы попали в Украину с территории России.

«Часть из этих граждан имеют паспорта граждан своей страны с отметкой о открытые российские визы. Любые данные о пересечении границы Украины отсутствовали. Часть иностранцев вообще не имели никаких документов, которые удостоверяли бы личность», – добавляют правоохранители.

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Сотрудники миграционной службы составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 203 Куоап, а также «подготовили обращение в суд относительно принудительного помещения нелегалов в ПТПІ в Черниговской области и дальнейшего выдворения их за пределы Украины».

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления, предусмотренного ст. 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» Уголовного кодекса.