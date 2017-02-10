В Одесской области разоблачили преступников, которые принуждали иностранцев-нелегалов работать в подпольных швейных цехах
В Одесской области правоохранители разоблачили два подпольных швейных цеха, в которых принуждали работать иностранцев-нелегалов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в области, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой 9 февраля разоблачили в Одесской области подпольные швейные цеха, в которых принудительно работали нелегалы из одной из стран Юго-восточной Азии.
«Нелегальные производства работали в Овидиопольском районе области, они изготавливали контрафактную одежду известных брендов, которую реализовывали на одесских рынках», - отметили в УСБУ.
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Во время санкционированных судом обысков сотрудники спецслужбы обнаружили оборудование для пошива подделок и готовую продукцию. Правоохранители также задержали 11 иностранцев, которые длительное время находились на территории Украины с нарушением миграционных требований, без каких-либо разрешений на работу.
По информации спецслужбы, ежедневно по оптовым ценам цеха изготавливали товаров в среднем на 5 тыс. долл.
Оперативники спецслужбы установили, что одним из организаторов подпольного бизнеса является бывший соотечественник нелегалов, который получил украинское гражданство.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.
Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников нелегального производства.