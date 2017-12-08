Пожар в одесском трамвае: двое пострадавших до сих пор находятся в больнице (видео)
Всего пострадавших семеро – они порезались обломками стекла, получили синяки в давке, кто-то надышался дыма.
Двое людей до сих пор остаются в больнице после пожара в одесском трамвае.
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Как говорится в сюжете ТСН, сейчас в больнице находится водитель трамвая, который попал туда с обожженными руками. Продолжает лечение и женщина, которая надышалась дыма.
Вагон с пассажирами загорелся накануне вечером в час пик. Дым мгновенно заполнил салон. Водитель остановил трамвай, но дверь открыть сразу не смог. Пассажиры начали паниковать, выбивать окна и выпрыгивать наружу.
Всего пострадавших семеро – они порезались обломками стекла, получили синяки в давке, кто-то отравился дымом. По предварительной версии, в кабине водителя закоротило проводку.
Горэлектротранс сейчас проводит собственное расследование инцидента.