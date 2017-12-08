В Одессе полиция начала расследование возгорания переполненного трамвая

В Одессе полиция начала расследование по факту возгорания переполненного людьми трамвая, которое произошло вечером 7 декабря в Суворовском районе города.

Как сообщили УНИАН в Суворовском отделе полиции, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеНа Днепропетровщине подожгли иномарку депутата горсовета (фото)

«В результате ЧП пострадали 7 человек», - сообщили в полиции.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 17.45 в службу спасения «101» поступило сообщение, что на проспекте Добровольского на остановке «Молодая гвардия» произошло возгорание трамвая.

К месту происшествия немедленно было направлено пожарно-спасательное отделение, которое по прибытию на место происшествия установило, что горит трамвай маршрута № 7. Спасатели обесточили трамвай и обеспечили тушение огня. Пожар в 18:01 был локализован и в 18.13 ликвидирован на площади 2 кв. м.

«В результате пожара огнем поврежден распределительный щит и оборудование трамвая. Вероятная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в главке отметили, что в числе доставленных в больницу было двое детей. Диагноз – отравление продуктами горения, состояние здоровья пострадавших оценивалось как средней тяжести.

Как сообщил на брифинге руководитель коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман, в настоящее время создана комиссия, которая выясняет причины пожара, также будет проведен ряд экспертиз.

По его словам, в Одесской областной больнице остается один человек – водитель трамвая, получивший ожоги обеих рук. Пострадавший пытался оттянуть в сторону пантограф, взявшись за раскаленную веревку.

«Произошло короткое замыкание в щитовой в кабине водителя», — сказал Жеман.

Он утверждает, что чиновники поддерживают связь со всеми потерпевшими и оказывают им соответствующую помощь.

Загоревшийся вагон был модернизирован 10 лет назад, последний раз его осматривали в депо 5 декабря – нареканий по поводу его технического состояния не поступало.

Как сообщал УНИАН, вечером 7 декабря в Суворовском районе Одессы загорелся трамвай с пассажирами в районе оздоровительного детского комплекса «Молодая гвардия». Сообщалось, что 7 человек обратились к медикам за помощью.