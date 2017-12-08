Смерть 12-летнего мальчика в больнице на Львовщине: медиков признали виновными (видео)

Экспертная комиссия МОЗ признала, что врачи Жидачевской районной больницы загубили жизнь 12-летнего парня. В смерти Романа Кулака теперь винят сразу восьмерых медработников.

Летом отец привез сына к медикам, потому что тот жаловался на боль. Парня лечили инфекционист, хирург и педиатр – от отравления и теплового удара. Согласованности действий между врачами не было, теперь они перекладывают ответственность друг на друга, говорится в сюжете ТСН.

Рома провел в больнице 12 часов – за это время ему становилось все хуже, однако никто не установил правильного диагноза. "Ничего не насторожило. Подумали, может, панкреатит. Возможно, гастрит", - признался хирург.

Когда ребенку стало совсем плохо, из районной больницы его решили перевести во львовский ОХМАДЕТ. Эксперт этой больницы говорит, что анализировал действия коллег из районной больницы и не увидел ошибок во время оказания помощи. "Смерть неизбежна, это летальная патология", - убежден профессор кафедры детской хирургии национального медицинского университета имени Богомольца Василий Притула.

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На такие трактовки не хватает терпения отцу, который перешел на крик. "Можно этот фарс прекратить? Возьмите автомат и расстреляйте меня! Не надо переворачивать на моего ребенка", - возмутился он. Мужчина убежден, что эксперт прикрывает своих коллег, ведь заключение судебно-медицинской экспертизы четко указывает причину смерти – заворот кишечника. А это не смертельная патология – она требует лишь своевременного хирургического вмешательства. Драгоценное время было потеряно, поэтому спасти ребенка никто не смог – из-за тромбоза сосудов и обескровливание ткани кишечника отмерли.

Отец Владимир Кулак убежден, что историю болезни его ребенка переписали после смерти. Эти несоответствия заметили и члены комиссии – записи исправлялись, не соответствовали хронологии и тому подобное. Медики не понимают, почему в больнице не сделали рентгена и не вызвали консультантов, зато работали настолько медленно.

Поэтому единогласным голосованием было определено, что действия врачей Жидачевской районной больницы не соответствовали стандартам и протоколам медицинской помощи. Будут ли кадровые выводы, главный врач отвечать не хочет, по меньшей мере по горячим следам. Однако уже известно, что медицинский вердикт станет почвой для дальнейшего расследованием уголовного дела, которое возбуждено по статье о врачебной халатности.