В полиции рассказали, кто бросил гранаты в суде Никополя, уточнили количество пострадавших

В результате взрыва в суде в Никополе в больницы попали 10 человек. Об этом пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила в эфире телеканала «112 Украина».

«Произошел взрыв, предварительно, двух гранат в здании суда Никополя в 11.30. В больницы были доставлены 10 человек. Мужчина, подорвавший гранаты, погиб на месте. Сейчас в суде еще работают сотрудники взрыво-технической службы и следственно-оперативной группы, мы вносим сведения в ЕРДР по ч.2 ст.115 УК», - сообщила она.

По словам пресс-секретаря, сейчас двух человек из числа раненных оперируют.

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«Сейчас двое находятся в операционной. По поводу степени тяжести телесных повреждений остальных я пока не могу сказать», - добавила она.

Старчевская также отметила, что в рамках расследования уголовного производства будет установлено, почему мужчина подорвал гранаты в здании суда.

На вопрос ведущего, соответствует ли действительности информация о том, что гранаты взорвал отец мужчины, который погиб в результате расстрела автомобиля в Никополе мужчинами, которые сегодня находились на скамье подсудимых, она ответила: «Да. Действительно, это был отец умершего во время расстрела автомобиля в Никополе в 2016 году».

Как сообщал УНИАН, ранее в полиции заявили, что в суде в Никополе в результате взрыва двух гранат один человек погиб, еще семь были ранены.