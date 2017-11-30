В Одессе произошел масштабный пожар на складе бытовой химии (фото)

В Одессе в ночь на 30 ноября сгорел склад с бытовой химией. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, примерно в полночь в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании склада частного предприятия «ВИД» по адресу переулок Чапаева, 2.

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Через почти 10 минут на место пожара прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что открытым пламенем горит одноэтажный склад бытовой химии, имеется угроза распространения огня на другие производственные и складские здания.

Сложность тушения пожара заключалась в том, что было позднее оповещения о пожаре, отсутствие противопожарных разрывов между складами и недостаточное количество необходимого водоснабжения.

«Но благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на другие помещения. В 1:07 пожар локализован и в 3:16 ликвидирован. В результате огнем уничтожено одно складское помещение с бытовой химией общей площадью 2 тыс. кв. м», - сообщили в главке.

Подразделения работали по повышенному номеру вызова «Ранг 3». К тушению пожара привлекалось 19 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 90 человек личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.