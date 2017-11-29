Под зданием МВД в Киеве произошли стычки между участниками факельного шествия и полицией (видео)

Возле здания Министерства внутренних дел, на улице Академика Богомольца, произошли столкновения между участниками факельного шествия и правоохранителями.

Как передает корреспондент УНИАН, конфликт возник после попытки участников акции поставить палатку возле здания ведомства на проезжей части.

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Правоохранители помешали этому, оттеснив участников акции от здания МВД до угла улиц Академика Богомольца и Пилипа Орлика.

В ответ участники шествия бросали в правоохранителей снежками. После чего правоохранители начали задерживать людей, которые бросали снежки.

После столкновений один из участников акции поджег бутылку с зажигательной смесью, но когда правоохранители пытались его догнать, он ее выбросил и убежал.

В дальнейшем правоохранители оттеснили участников акции от угла улиц Академика Богомольца и Пилипа Орлика к памятнику Пилипа Орлика, который расположен на улице Липской.

Как заявил один из организаторов акции, лидер «Коалиции участников помаранчевой революции» Сергей Мельниченко, правоохранители задержали четырех участников акции. При этом он не назвал имен задержанных.

По данным Мельниченко, задержанных отвезли в Печерское райуправление полиции Киева, куда сейчас идут участники акции.

Під МВС відбулися сутички між протестувальниками й правоохоронцямиhttps://t.co/oaVMs3WkqVpic.twitter.com/TYGAUtbyEg — Радіо Свобода (@radiosvoboda) November 29, 2017

Как сообщал УНИАН, в годовщину разгона Майдана активисты с факелами отправились к АП, в сторону правоохранителей бросали дымовые шашки и файеры.