Полицейские задержали банду, которая похищала элитные автомобили в Европе

Полицейские Украины и Германии проводят задержание преступной группы, которая похищала элитные автомобили в Европе и легализировала их в Украине.

Об этом написал руководитель Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

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«...Сегодня после перерыва проходит совместная украинско-немецкая операция по изъятию вещественных доказательств и задержанию преступной группы, которая похищала элитные автомобили в Европе и легализировала их в Украине. Сейчас одновременно проходят более 10 обысков на территории Украины и не менее - в Германии», - сообщил Князев.