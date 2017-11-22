Полицейские задержали банду, которая похищала элитные автомобили в Европе
13:33, 22 ноября 2017Происшествия
330
Группа похищала элитные автомобили в Европе и легализовывала их в Украине.
Сейчас одновременно проходят более 10 обысков на территории Украины / фото twitter.com/knyazevsergii
Полицейские Украины и Германии проводят задержание преступной группы, которая похищала элитные автомобили в Европе и легализировала их в Украине.
Об этом написал руководитель Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.
Читайте такжеВ Харькове СБУ задержала четырех наркодилеров, изъяв килограмм кокаина (видео)
«...Сегодня после перерыва проходит совместная украинско-немецкая операция по изъятию вещественных доказательств и задержанию преступной группы, которая похищала элитные автомобили в Европе и легализировала их в Украине. Сейчас одновременно проходят более 10 обысков на территории Украины и не менее - в Германии», - сообщил Князев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter