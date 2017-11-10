Начальник полиции Киева фигурирует в деле о стрельбе в Княжичах – Князев

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко фигурирует в уголовном деле о стрельбе в Княжичах, где погибли пятеро правоохранителей.

Об этом в интервью Громадському рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев.

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На вопрос журналистов, был ли причастен Крищенко к планированию спецоперации в Княжичах, Князев ответил: «Он руководил полицией в то время, когда проходила эта спецоперация. Его действия или бездействие также является объектом исследования уголовного дела».

В то же время, он отказался рассказывать о результатах служебного расследования относительно Княжичей.

«Служебное расследование носило элементы агентурно - оперативной работы с грифом секретно. Я вам скажу, и пойду к прокурору писать явку с повинной за разглашение секретной информации», — сказал Князев.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов в связи с автоматическим срабатыванием охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли 5 сотрудников полиции.

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Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на январь 2017 года, по результатам служебной проверки, из рядов Нацполиции были уволены 7 офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.

Генпрокуратура сообщила о подозрении трем должностным лицам Нацполиции в рамках дела о перестрелке в Княжичах.

Кроме того, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в этом деле планируется вручить еще 8 подозрений.